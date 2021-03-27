2021/03/27 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مباراة برشلونة القادمة ضد بلد الوليد، في الدوري الإسباني، مهددة بالتأجيل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في صفوف بلد الوليد.

يأتي ذلك بعدما أعلن بلد الوليد في بيان رسمي، مساء الأربعاء، عن وجود ثلاث حالات مصابة بوباء كورونا بين صفوفه قبل زيارة البارسا في الجولة المقبلة من الليغا.

وأعلن الفريق الإسباني عن إصابة كل من كيكي بيريز، لويس بيريز وميتشيل بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة فحص كوفيد -19 لهم إيجابية، في آخر فحص جماعي للاعبي الفريق الأول بالنادي.

ودخل المصابون إلى فترة عزل صحي منزلي حتى التعافي من الإصابة بكورونا، في الوقت الذي ينتظر فيه النادي مزيداً من الفحوصات للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بين صفوف اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأوضحت سبورت أن "المباراة التي ستقام في ملعب الكامب نو، يوم الخامس من نيسان المقبل، في مهب الريح الآن ، وفكرة خوضها في موعدها المحدد لا تبدو مؤكدة حتى الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباراة برشلونة وبلد الوليد مهددة بالتأجيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباراة برشلونة وبلد الوليد مهددة بالتأجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).