كتلة نيابية جديدة تهدد بمقاطعة جلسة الموازنة اذا لم يتغير سعر صرف الدولار

2021/03/27 | 09:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت كتلة “المشروع العربي” النيابية، الجمعة ، شرطاً للتصويت على موازنة 2021، التي أعلن البرلمان عن موعد جديد لعقد الجلسة الخاصة بتمريرها.وقال رئيس الكتلة النائب احمد مدلول الجربا في بيان، “لن نصوت على الموازنة اذا لم يثبت سعر الدولار على الـ1250”.وأضاف الجربا “منذ يوم 18 /3 اعلنا موقفنا بصورة واضحة وصريحة باننا كتلة …

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