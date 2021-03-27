الكاظمي يعزي مصر بفاجعة القطارين ويعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل

2021/03/27 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تأجيل “القمة الثلاثية” التي كان من المقرر عقدها في بغداد مع القاهرة وعمّان بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن، عبدالله الثاني إلى القريب العاجل، تضامناً مع ضحايا حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج بمصر … Readmore

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