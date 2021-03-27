انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بهطول الامطار

2021/03/27 | 10:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اشارت التنبؤات الجوية، السبت، الى أجواء مستقرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمال تساقط امطار متفرقة في المناطق الجبلية.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في منشور على الفيسبوك تابعه NRT عربية، (27 آذار 2021)، ان "الأجواء مستقرة عموما، لكن ثمة فرصة لهطول أمطار على المناطق الجبلية ومناطق دهوك ونينوى وأربيل والمناطق الحدودية مع سوريا، وبشكل متفرق على مناطق السليمانية وكركوك".

واضاف العلي، ان "المناطق الوسطى والجنوبية والغربية تشهد استقرارا تاما للأجواء".

ورجح الراصد الجوي، أن "تكون درجات الحرارة العظمى كما يلي:

المنطقة الجنوبية 25 إلى 29

المنطقة الوسطى 16 إلى 19

الفرات الأوسط.



19 إلى 24

المنطقة الشمالية 10 إلى 15

المنطقة الغربية..



12 إلى 14

اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة:

المنطقة الشمالية...



5 إلى 9

المنطقة الوسطى..



10 إلى 14

الفرات الأوسط...



15 إلى 17

المنطقة الجنوبية...



17 إلى 18

المنطقة الغربية...



3 إلى 4".

وبشأن حركة الرياح اكد، أنها "ستكون شمالية غربية نشطة السرعة تتراوح سرعتها مابين 35 إلى 45 كم في الساعة خلال الفجر والصباح، وأيضا النهار مع تصاعد الغبار في مناطق الفرات الأوسط ومناطق الجنوب بالأخص مناطق البادية".

أما بالنسبة للأيام الخمسة المقبلة فإن الأجواء مستقرة يوم الأحد باردة ليلا معتدلة نهارا، وفي يوم الإثنين تكون الأجواء مستقرة لكنها بداية لارتفاع درجات الحرارة، الثلاثاء أجواء مستقرة، مع ارتفاع درجات الحرارة عن السابق، وكذلك بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس.

N.A

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