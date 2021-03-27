رئيس الشركة المالكة للسفينة العالقة في قناة السويس: نأمل بتعويمها مساء السبت

2021/03/27 | 10:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات الضخمة العالقة في قناة السويس، عن أمله في تعويم السفينة مساء السبت.

وأشار رئيس الشركة يوكيتو هيغاكي الى استمرار العمل في إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية متوقعا تحرير سفينة “إيفر غيفن” “مساء السبت بتوقيت اليابان.

وأوضح هيغاكي ان المياه لا تتسرب إلى السفينة، وأنها لا تعاني من مشكلة في الدفات والمراوح، وهو ما يجعلها قادرة على الإبحار بعد تعويمها.

وكان جنوح السفينة قد تسبب في غلق قناة السويس وتزاحم كبير وصل الى نحو مئتي سفينة، مما أدى الى تأخير عمليات تسليم النفط والمنتجات الأخرى.

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