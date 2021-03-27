وزير الصحة: لقاح استرازينيكا آمن وفعال وندعو المواطنين الى التسجيل لتلقيه

2021/03/27 | 10:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، استعداد الوزارة لحملة تطعيم المواطنين بلقاح استرازنيكا في المراكز الصحيَّة في بغداد والمحافظات.

وأوضح التميمي ان الوزارة تسلَّمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس والبالغة ثلاث مئة وستة وثلاثين ألف جرعة بعد تجهيز المبالغ الماليَّة اللازمة لتوفيره، مؤكدا ان اللقاح آمن وفعال ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالميَّة، في حين دعا التميمي المواطنين المشمولين باللقاح إلى التسجيل من خلال المنصة الاكترونيَّة لتثبيت معلوماتهم الخاصة، ليتم بعدها إرسال رسالة عبر هواتفهم لإشعارهم بزمان ومكان تلقّي اللقاح.

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