العراق.. عبد الغني الاسدي يكلف نفسه بمنصب جديد

2021/03/27 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي في العراق، اليوم السبت، ان محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي كلف نفسه بمنصب جديد....

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