2021/03/27 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، بدء عملية تطعيم المواطنين بلقاح “استرازنيكا”، في المراكز الصحية بالعاصمة بغداد، والمحافظات بدءاً من اليوم السبت.ونقلت جريدة الصباح عن التميمي قوله إن الوزارة تسلمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس البالغة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تعلن البدء بتطعيم المواطنين بلقاح استرازينيكا البريطاني بدءاً من اليوم السبت) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تعلن البدء بتطعيم المواطنين بلقاح استرازينيكا البريطاني بدءاً من اليوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).