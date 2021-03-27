النفط العراقية تعلن مجموع الصادرات والايرادات النفطية المتحققة لشهر شباط الماضي

2021/03/27 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 82 مليوناً و 877 الفاً و757 برميل بإيرادات بلغت 5 … Readmore

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