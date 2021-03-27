بالصورة: المرور تغرم موظف في قناة السومرية رغم امتلاكه باجات الاستثناء!

2021/03/27 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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قام احد رجال المرور، اليوم السبت، بتغريم موظف في قناة السومرية رغم امتلاكه باجات الاستثناء.

وبحسب الموظف فانه "تم تغريمه 100 الف دينار عراقي".والصورة ادناه:

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