العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن باجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال

2021/03/27 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال".واضاف ان "التمديد سيكون لغاية الاول من نيسان المقبل".

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