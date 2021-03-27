2021/03/27 | 10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: فروع الرافدين تطلق 7 مليارات دينار لمقترضي البناء) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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