2021/03/27 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة حذرت الشرطة من “غزو” لطيور الريا الضخمة، مشيرة إلى أن نحو 20 طائرا منها طلقاء في مقاطعة هيرتفوردشاير جنوبي بريطانيا.ويمكن أن يتجاوز طول طائر الريا الذي يشبه النعامة المتر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسرعة 80 كيلومتر بالساعة..



“طيور عملاقة” تغزوا جنوب بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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