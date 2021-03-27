اللوبي الصهيوني وسياسات الولايات المتحدة الخارجية (2-2) - خليل اندراوس

2021/03/27 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس منظمات اللوبي الصهيوني الاسرائيلي في الولايات المتحدة تعمل بشكل مثابر واستراتيجي مستهدفة كل ادارة امريكية دمقراطية كانت ام جمهورية، وهذا ما فعلته في فترة حكم ترامب وهذا ما تفعله وستفعله في فترة حكم بايدن، فاللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة خاصة الايباك يسعون الى ضمان عدم وصول منتقدي اسرائيل الى مواقع ذات شأن في ميدان السياسة الخارجية، فمثلا كان جيمي كارتر راغبا في تعيين جورج بول وزيرا للخارج ......





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