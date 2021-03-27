العظماء (22) - لينين المنظّر الماركسيّ والقائد الثّوريّ (4) - علي هيبي

2021/03/27 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_هيبي لم تقتصر رؤية "لينين" لجريدة الحزب الثّوريّ في بعدها الإعلاميّ فقط، بل رأى بها الوسيلة الثّوريّة الّتي توصّل الكلمة المحرّضة للجماهير الفقيرة من العمّال والفلّاحين لتوعيتهم على إدراك دورهم الكفاحيّ من أجل انتصار الثّورة الاشتراكيّة، لقد كانت الجريدة بنظره وسيلة ثوريّة نبيلة من أجل غاية ثوريّة نبيلة أيضًا.



وبدأ نشاطه التّحريضيّ بِ "الآيسكرا" (الشّرارة بالعربيّة) الّتي أصدرها سنة (1900) من خارج ......





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