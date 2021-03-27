موازنة العام 2021 وضعت لتلبي مصالح الأحزاب السياسية العراقية وليس لتلبية طموح الشعب العراقي - سناء عبد القادر مصطفى

2021/03/27 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى المقدمةلايمكن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بمعزل عن سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة وبالأخص الدولار الأمريكي وسعر بيع برميل نفط واحد من النفط العراقي والسياسة الاقتصادية للبلد ونمو وتطور قطاعات الاقتصاد الوطني العام والخاص وسياسة الاستيراد والتصدير لأن جميع هذه الأمور وغيرها مرتبطة بعضها ببعض لما لها من تأثيرعلى مستوى دخل المواطن الحقيقي ورفاهيته التي تنشدها الحكو ......





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