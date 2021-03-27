قاطرات وجرافات لتحرير السفينة العالقة بقناة السويس وسط تعطل حركة الملاحة لليوم الرابع

2021/03/27 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم باسم أبو العباس تتواصل محاولات تحرير سفينة الحاويات الضخمة العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء، باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة، فيما تبقى الملاحة معطلة لليوم الرابع على التوالي في هذا المجرى المائي البالغ الأهمية على صعيد حركة التجارة البحرية عالمياً.وأعلنت … Readmore

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