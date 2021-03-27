إيران والصين توقعان السبت اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي لمدة 25 عاماً

2021/03/27 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع إيران والصين السبت اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.وأفاد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي أنّه سيتم توقيع “الوثيقة الشاملة للتعاون” السبت خلال زيارة لوزير الخارجية … Readmore

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