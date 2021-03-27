2021/03/27 | 10:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب الحكومة بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين لعدم قدرتهم على تسديدها

طالب النائب منصور البعيجي الجهات المختصة بالغاء الديون المستحقة على الفلاحين والمزارعين لعدم قدرتهم على تسديدها بسبب الاوضاع التي يمر بها البلد ابتداء من وباء كورونا الى عدم توفير الامور الازمة لحماية المنتج المحلي بسبب فتح الحدود على مصراعيها لدخول المحاصيل الزراعية الامر الذي ادى الى تضررالفلاحين بصورة كبيرة ناهيك عن عدم تقديم الدعم الكافي للفلاح العراقي .

موضحا ان القطاع الزراعي في البلد من اهم القطاعات التي يجب ان تدعم من قبل الحكومة لانه لايقل اهمية عن القطاع النفطي ولكن مع الاسف الشديد لايوجد دعم كافي للفلاح الامر الذي ادى الى ترك اغلب الفلاحين زراعة اراضيهم وهنالك هجرة كبيرة من قبل هذه الشريحة المهمة من الريف الى المدينة .

وقال البعيجي في بيان صحفي ان الغاء الديون المستحقة على الفلاحين من ابسط الامور التي على الحكومة والجهات المختصة تقديمها لدعم الفلاح العراقي الذي يعاني عدم الاهتمام والاهمال الكبير من قبل الحكومة خصوصا وان الفلاحين سلمو محاصيلهم من الحنطة الى الدولة والى الان لم يستلمو مستحقاتهم وسط معانى كبيرة يعانونها منذ وقت طويل .

واضاف سنعمل على اضافة فقرة في موازنة العام الحالي هي الغاء الديون المستحقة الى الفلاحين وسنصوت عليها خدمتا للفلاح العراقي الذي يعاني الكثير مقابل عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الحكومة وهذا الامر غير مقبول ولايمكن ان يستمر بهذه الطريقة التي تستهدف القطاع الزراعي في البلد .

بالتالي ان تقديم الدعم للقطاع الزراعي امر مهم خصوصا بعد ان حققنا انتاج كبير على مستوى السلة الغذائية للبلد وعلى كافة المحاصيل الزراعية والخضروات ونحن نعيش ازمو وباء كورونا لذلك يجب تقديم الدعم الكافي للفلاح واسقاط الديون المستحقة عليه هي مطلبنا لدعم هذه الشريحة الكبيرة .

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