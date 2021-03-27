عصابة مسلحة تسطو على منزل شرطي وتقتله في ديالى

2021/03/27 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، تفاصيل جريمة حي المطار شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عصابة مسلحة اقتحمت منزل شرطي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وقامت بقتله وسرقة أمواله، لافتا إلى أن العملية هي سطو مسلح وفق المعلومات الأولية".

وأضاف، أن "الحادثة هي الأولى من نوعها في المقدادية منذ شهور طويلة".

وتشهد ديالى بين فترة وأخرى خروقات أمنية بعضها بدوافع إرهابية وأخرى جنائية.

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