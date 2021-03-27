الحكومة الامريكية تغلق وكالة اخبار عراقية قريبة من الحشد الشعبي

2021/03/27 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اغلقت الحكومة الامريكية، اليوم السبت، موقع وكالة “المعلومة” الاخبارية المعروف بقربه من الحشد الشعبي.ونشر نص على واجهة الموقع جاء فيه انه “تم الاسيلاء على الموقع من قبل حكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقا للقانون الامريكي”.

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