القبض على متهم يتاجر بـ'الاعضاء البشرية' في الرصافة

2021/03/27 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الاعضاء البشرية من متابعة احد المتهمين بعد توافر معلومات بشأنه من المصادر، كونه يقوم بتجارة وبيع الاعضاء البشرية.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان بعد اخذ الموافقات الرسمية تم نصب كمين محكم له والقبض عليه، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الاعضاء البشرية.الى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ايضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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