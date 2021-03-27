ضبط أدوية مهربة في ام قصر

2021/03/27 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط وإحباط عملية تهريب (4) حاويات حديدية تحتوي على (أدوية بشرية) مهربة ومخبأة خلف منظفات ومساحيق غسيل في مركز شرطة كمرك ام قصر الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الأوسط التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط وإحباط عملية تهريب (4) حاويات حديدية حجم (40) قدما تحتوي على (أدوية بشرية) مهربه ومخبأة خلف منظفات ومساحيق غسيل".

واضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار السيد قاضي التحقيق".

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