مع غلق البورصات بفعل الحظر.. كم بلغ سعر الدولار في الاسواق العراقية؟

2021/03/27 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت اسعار صرف الدولار امام الدينار مستوى ثابت وسط توقف التداول في البورصات العراقية.

وسجل سعر بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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