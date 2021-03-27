نتنياهو استخدم انتخابات الكنيست منصة أساس في دعايته لكسب أصوات المستوطنين - مديحه الأعرج

2021/03/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 20/3/2021-26/3/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانللتأكيد مجددا على كسب تأييد المستوطنين في معركة انتخابات الكنيست الرابع والعشرين ، التي جرت الاسبوع الماضي وعلى سياسته المتمثلة بمصادرة أراضي الفلسطينيين وتكريسها لصالح التوسع الاستيطاني ، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حجر الأساس لحي استيطاني جديد داخل بؤ ......





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