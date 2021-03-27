حرب باردة -كورونية- - حسن مدن

2021/03/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تتعثر حملات التلقيح ضد فيروس «كوفيد 19» في أوروبا، وما زالت «القارة العجوز» بعيدة عن السيطرة على الوباء، وتتحدث الآن عن موجة ثالثة منه، أسرع انتشاراً، وأكثر إيقاعاً للإصابات، وتتفوق بلدان خارج أوروبا عليها في التقدم في حملات التلقيح.لكن «يعزّ» على الأوروبيين الاستعانة باللقاحات الصينية والروسية، التي أكدت لا التجربة وحدها فعاليتها وأمانها، وإنما أيضاً شهادات منظمة الصحة العالمية وسواها من هيئا ......





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