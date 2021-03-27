2021/03/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر الجزء الثانيقبل الأنفال كانت هناك مجاميع من تنظيمات الحزب في أربيل يشرف عليها كوادر كانوا على اتصال بمفارز (الپێ-;-شمه رگه) لكن بعد غياب وجود (الپێ-;-شمه رگه) في المنطقة أجبر الحزب أن يغير من أسلوبه في التنظيم وأرسل عدد من أعضائه القياديين وكوادره الى المدن، الغالبية منهم كانوا متخفين.هذه الخطوة التي اتخذها الحزب قد أعطت لتنظيماتها زخماً وحماساً منقطع النضير الى حد وسعت من قاعدة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدايات- صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدايات- صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).