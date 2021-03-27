العمليات المشتركة تمدد باجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال

2021/03/27 | 10:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضبوصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تقرر تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال”.واضاف ان “التمديد سيكون لغاية الاول من نيسان المقبل”.

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