المتحدث باسم الجهاز: قوات مكافحة الإرهاب نفذت أسلوباً غير مسبوق في عملية الأسد المتأهب

2021/03/27 | 10:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن الأسلوب التكتيكي الذي يستخدمه في العمليات ضد تنظيم “داعش”.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحفي، إن “عملية (الأسد المتأهب) التي استمرت أسبوعين، والتي انطلقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي لاستهداف بقايا داعش في سلسلة جبال مخمور جنوب الموصل شهدت استخدام أسلوب تكتيكي جديد يتبع لأول مرة من قوات الجهاز”.وأوضح النعمان أن “الأسلوب التكيكي اعتمد أولاً على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها وفق جهود كبيرة قبل انطلاق العملية ومن ثم استدراج العناصر […]

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