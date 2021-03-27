اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 107 الف حالة اصابة بكورونا

2021/03/27 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 118137 حالة اصابة، 41626 في اربيل و34096 في السليمانية، و39292 في دهوك و3123 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 107878 حالة، 37822 في اربيل و30440 في السليمانية و36652 في دهوك و2964 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3627 حالة، 980 منها في اربيل و1734 في السليمانية و770 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 6632 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 2824 في اربيل و1922 في السليمانية و1870 في دهوك و16 في حلبجة.

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