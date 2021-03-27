كربلاء افتتاح مساحات اضافية قرب حرم الامام الحسين واكثر من 600 موكب بينهم اجانب يقدمون خدمات لزوار النصف من شعبان

2021/03/27 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة افتتاح

مساحات إضافية في صحن العقيلة زينب

(عليها السلام) المجاور لمرقد الإمام

الحسين (عليه السلام) استعدادا لزيارة

النصف من شعبان المباركة.، فيما أعلن

قسم الشعائر والمواكب

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