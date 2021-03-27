انتشار دواء مغشوش ونقابة الصيادلة تقترح تثبيت سعر صرف الدولار

2021/03/27 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي الحكومة إلى ضبط الحدود للحد من انتشار الدواء “المغشوش” غير القانوني، مبيناً أنَّ تحديد سعر صرف الدولار الدوائي سيحد من ارتفاع أسعار الأدوية الذي حدث بسبب ارتفاع الدولار.وقال الهيتي، إنه “يجب معرفة من المسؤول عن دخول الدواء المغشوش، وهي إدارة مكافحة الجريمة الاقتصادية التي تعد المنافذ الحدودية تحت …

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