عقب ساعات من فاجعة القطار.. قتلى بانهيار مبنى في القاهرة

2021/03/27 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانهار مبنى مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة المصرية، السبت، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 23 آخرين بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.ونشرت وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة المصري اليوم، تسجيلات فيديو للمبنى بعد سقوطه، ويظهر فيها الأهالي يستغيثون لإخراج …

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