2021/03/27 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني لـ"السومرية نيوز" اليوم السبت مقتل تاجر مخدرات اثناء اشتباك مع القوات الامنية.

وقال المصدر، ان اشتباك مسلح قد حصل عندما داهمت قوة امنية المتهم لتنفيذ واجب القاء القبض الصادر بحقه في منطقة السريدات في حي البساتين شمال بغداد.واضاف المصدر، ان المتهم المطلوب قام برمي رمانة يدوية على القوة الامنية ما اسفر عن مقتله في الحال بينما اصيب ضابط برتبة نقيب في جهاز الامن الوطني بجروح بليغة فارق الحياة على اثرها في المستشفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال عملية امنية..مقتل تاجر مخدرات واستشهاد ضابط شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال عملية امنية..مقتل تاجر مخدرات واستشهاد ضابط شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).