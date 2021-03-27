يفكينيا وكارولينا.. ثنائي القسم الروسي في PUKmedia

2021/03/27 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى موقع PUKmedia منذ تأسيسه قبل 18 عاما على ايلاء أهمية خاصة للغة والثقافة الروسية وايصال رسالة الكورد الى الشعب الروسي، وهذا يعود للعلاقة المتينة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وروسيا والتي اسس ركائزها فقيد الامة الرئيس مام جلال.

القسم الروسي في PUKmedia، واحد من الاقسام الأجنبية في الموقع حيث ينشر الاخبار والتقارير الخاصة بالشأن الروسي، كما يقوم بايصال رسالة محبة من اقليم كوردستان الى روسيا الاتحادية، ولعل ما يلفت النظر في القسم هو سيدتان صحافيتان من روسيا واوكرانيا، تعملان بجد ودون ملل في القسم، وهما يفكينيا وكارولينا، فهما تعملان في الموقع لمدة اطول من نصف عمر الموقع.

الغربة قد تكون صعبة، لكن يفكينيا وكارولينا تعتبران نفسيهما وكأنهما في بلديهما، خاصة وانهما متزوجتان من مواطنين كورديين وانجبتا اطفالا وتعتبران نفسيهما مندمجتان في المجتمع الكوردي وهو ما يخفف عنهما من وطأة الغربة.

تأسيس عائلة واندماج في المجتمع الكوردي

تقول يفكينيا للقسم العربي في PUKmedia، انها تقيم مع زوجها منذ 11 عاما في السليمانية، وخلال هذه الفترة انجبت 3 أطفال كلهم من مواليد اقليم كوردستان، مشيرة الى انها لا تواجه صعوبات تذكر في التأقلم مع المجتمع والعادات والتقاليد الكوردية، لافتة الى انها تقوم بتربية ابنائها وتعليمهم وفق العادات والتقاليد الكوردية والروسية، ولا تميز بين القوميتين وتريد لأطفالها ان يعتزوا بانتمائهم الكوردي من ناحية الاب ويتفاخروا بانتمائهم الروسي من ناحية الام.

اما كارولينا وهي اوكرانية تقيم في اقليم كوردستان منذ مدة اقل من زميلتها يفكينيا، حيث تقول انها تقيم مع زوجها منذ 9 أعوام في السليمانية ولديها طفل واحد انجبته في بلدها، لافتة الى انها متأقلمة مع المجتمع الكوردي ولا تواجه صعوبات في حياتها، مبدية اعجابها بالشعب الكوردي وعاداته وتقاليده.

كيفية العمل

وعن آلية عملهما تقول يفكينيا وكارولينا انهما يقومون بنشر الاخبار والتقارير الخاصة بالشأن الكوردي والروسي، لافتة الى ان القسم يستقي مواده الصحافية من مصادر عدة، ابرزها الاقسام الاخرى في موقع PUKmedia، وخاصة اخبار اقليم كوردستان وما يتعلق بثقافة الشعب الكوردي، كما يقوم الموقع بمتابعة وكالات الانباء الروسية فهي مصادر للأخبار المتعلقة بروسيا وعلاقاتها مع اقليم كوردستان.

وتقول فكينيا وكارولينا ان القسم الروسي يهدف لتعزيز الروابط مع روسيا وشعبها، حيث يعتبر حلقة وصل بين المغتربين الروسي في اقليم كوردستان وروسيا، فمن خلاله يتابع الكثير من المقيمين في اقليم كوردستان الأخبار المتعلقة بروسيا وعلاقاتها مع الكورد، مشددتين على انهما لن يدخرا جهدا في استمرار القسم الروسي نحو التطور وايصال رسالة الشعب الكوردي الى الشعب الروسي، فالشعبان صديقان وبينهما تاريخ من العلاقات الجيدة ويمتلك كل شعب خزينا ثقافيا كبيرا وتعزيز التواصل بينهما يعود بالفائدة على الشعبين.

PUKmedia / فائق إيزدي

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