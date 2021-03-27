محافظ السليمانية: الاوضاع الصحية لم تخرج عن السيطرة

2021/03/27 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ السليمانية، اليوم السبت، ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستجتمع قريبا لاتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الاجراءات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: نحن في محافظة السليمانية نعتقد بان الاجراءات الوقائية يجب ان تكون بشكل جديد وليس كما حصل في العام الماضي.

واضاف: نحن نعتقد بانه يجب ان تكون مهمة الوقاية الاساسية على عاتق المواطنين ومهمة توفير اللقاح المضاد لكورونا والعلاجات اللازمة للمواطنين على عاتاق الحكومة.

واوضح: يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية لتقليل نسبة الاصابات الوفيات، مشيرا الى ان الاوضاع الصحية في محافظة تحت السيطرة، موضحاً: ان وزارة التربية قررت اجراء الامتحانات لجميع المدارس ومنع تجمع الطلاب في الصفوف ولم توقف الدراسة بشكل نهائي.

واوضح: ان حصة محافظة السليمانية من لقاح استرازينكا هي 20 الف جرعة وهذه الجرعات تم توفيرها من قبل الحكومة الاتحادية وفقا لنسبة السكان في المحافظات ونامل ان تتمكن حكومة اقليم كوردستان من توفير كمية اخرى من اللقاحات الى المواطنين.

PUKmedia خاص

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