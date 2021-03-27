2021/03/27 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة مدير عام العمليات جهاز الأمن في الاشتباكات مع تاجر المخدرات ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدير عام العمليات جهاز الأمن في الاشتباكات مع تاجر المخدرات ببغداد ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدير عام العمليات جهاز الأمن في الاشتباكات مع تاجر المخدرات ببغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).