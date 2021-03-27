2021/03/27 | 11:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم تلبيته بعد، على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.جاء ذلك بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف، من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت، خاصة عبر الشبكة المظلمة.وشدد تيدروس غيبرييسوس قائلا: “نحث على التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستخدمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تحذر من قيام جماعات إجرامية بعروض لتزويد لقاحات كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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