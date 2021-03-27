بعد أن دمّره داعش، منظمة UPP تفتتح متنزه رومسينو في ناحية بعشيقة

2021/03/27 | 11:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بعشيقة – إعلام منظمة جسر إلى بالشراكة مع منظمة مالتيزر الدولية وبدعم وتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، افتتحت منظمة (جسر الى – UPP الإيطالية) من خلال مشروعها معًا للسلام، متنزه رومسينو في بحزاني بناحية بعشيقة، والذي يعتبر من المساحات المجتمعية الستة التي تم بناءها أو إعادة تأهيلها في مختلف نواحي …

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