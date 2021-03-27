ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاوف توقف الملاحة بقناة السويس

2021/03/27 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

ويشكل ذلك انتعاشا من نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2% ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 بالمئة أمس الأول الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.41 دولار أو 4.1% لتجري تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3% في اليوم السابق.

وزاد برنت 0.1 % على مدار الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7%، وهي ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.

شهدت سوق النفط تقلبا هذا الأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين التأثير المحتمل للتكدس في قناة السويس الذي بدأ يوم الثلاثاء وأثر إجراءات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

كثفت قناة السويس اليوم جهود تحرير السفينة العملاقة الجانحة بعد فشل جهود سابقة.



وقد تستغرق جهود تحريرها أسابيع مع احتمالات تسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في مضاعفات.

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