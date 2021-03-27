الكاظمي: المدينة الصناعية سترى النور قريبا واتفقنا مع الأردن لتزوديها بالطاقة

2021/03/27 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل ليصل إلى مليار دولار ثم إلى خمسة مليارات دولار.

وأشار الكاظمي خلال مقابلة مع مجموعة من الصحفيين إلى اتفاق بين الجانبين الأردني والعراقي على خط النفط الاستراتيجي لنقل النفط من البصرة إلى العقبة، مشيرا إلى وجود حوار جدي بشأن الموضوع.

وفي حديثه عن المدينة الصناعية المشتركة، قال الكاظمي إن المدينة سترى النور قريبا وهناك اتفاق مع الجانب الأردني لتوفير

الطاقة والكهرباء لهذه المدينة، مضيفا ان الجهود المشتركة بين البلدين نجحت في تحويل المشروع من مجرد حديث إلى واقع حقيقي سيبدأ العمل به قريبا.

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