2021/03/27 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال إن تأخير إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي يؤدي الى خسارة خمسة وعشرين في المئة من الرؤية المالية للسنة.

واكد صالح ان الموازنة العامة يجب أنْ تحتوي على برامج للفقراء، ومنها تحسين مفردات البطاقة التموينيَّة من حيث ازدياد الكميَّة وتنظيم توزيعها، مبيناً أنَّ إقرار الموازنة سيسهم في استقرار السوق وتنظيم الأعمال والتجارة، لأنَّها خطة ماليَّة لسنة كاملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: تأخير الموازنة يؤدي الى خسارة 25% من الرؤية المالية للسنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: تأخير الموازنة يؤدي الى خسارة 25% من الرؤية المالية للسنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).