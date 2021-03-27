2021/03/27 | 11:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقت اللجنة المالية، اليوم السبت، اجتماعا جديدا لوضع الصياغات النهائية على مشروع الموازنة.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “اللجنـــة الماليــــة تعقد اجتماعاً لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.واضافت انه “حضر الاجتماع وزراء كل من المالية، والنفط، والتخطيط، والكهرباء، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تجتمع بحضور 9 من كبار المسؤولين في الحكومة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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