2021/03/27 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خفايا اختيار الرئيس الجديد لهيئة الإعلام والاتصالات خلفاً المقال علي الخويلدي.وقال السوداني في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، إن “المعلومات المتوفرة لدينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يكشف خفايا اختيار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات: المهنية والنزاهة ليستا شرطاً المركز الخبري الوطني.

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