قتلى وجرحي في انهيار مبنى من 10 طوابق بالعاصمة المصرية (فيديو)

2021/03/27 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بانهيار مبنى مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان الحادث اسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، مع استمرار البحث.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية بعض المواطنين خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض، مع وجود قوات الحماية المدنية في موقع الحادث.

وتأتي هذه الحادثة عقب حادث تصادم قطارين وقع أمس في محافظة سوهاج في صعيد مصر، مما أدى إلى وفاة 32 راكبا على الأقل، وإصابة نحو 165 آخرين.

وتزامن ذلك مع أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس، الأمر الذي تسبب في إغلاقها منذ الثلاثاء الماضي وتعطل الملاحة في القناة لليوم الرابع على التوالي، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعويمها.

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