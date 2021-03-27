2021/03/27 | 11:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

251 مشاهدة

افادت مديرية الدفاع المدني، السبت ،عن استنفارجميع فرقها والياتها واستعدادها لاي طارئ تحسبا لزيادة الحرائق خلال الصيف المقبل والتي غالبيتها ناجمة عن التذبذبات الكهربائية.

وقال اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح تابعه NRT ،عربية (27 اذار 2021) ان "هناك زيادة متوقعة في اعداد الحرائق، مع ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا ان "مديريته استنفرت الجهود استعدادا لمواجهتها خلال الصيف المقبل".

واضاف بوهان ان " تحديد الحرائق ليس من مسؤولية مديريته، وإنما تشارك مع لجان تحقيق خبراء الادلة الجنائية والتحقيقات الأولية التي تجريها مراكز الشرطة المسؤولة عن الرقعة الجغرافية لمحل الحادث".

واشار بوهان الى ان "التماس الكهربائي بسبب تذبذب التيار والشبكات العنكبوتية للأسلاك كان السبب الرئيس وراء تلك الحرائق خلال العامين الماضيين".

واوضح أن "أغلب تلك الحرائق تحدث في الأسواق والمخازن التجارية المشيدة من الواح السندويج بنل والتي تعد من المواد سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والأمان الصادرة عن مديريَّة الدفاع المدني".

ولفت إلى ان تقارير الأدلة الجنائية أشارت إلى أن الحرائق المتعمدة تشكل النسبة القليلة، حسب إحصائيات العام الماضي، إذ بلغت 5 بالمئة".

وخلال الأيام الماضية، تعرضت عدد من الأسواق والمحال والمخازن التجارية، في بغداد إلى حرائق، نتجت عنها خسائر مادية كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن استعدادها للحرائق قبيل فصل الصيف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن استعدادها للحرائق قبيل فصل الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).