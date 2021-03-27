الحداد يترأس اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة

2021/03/27 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحداد ترأس الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية النيابية وعدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية لبحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد".

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