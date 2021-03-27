جامعة أميركية تدفع تعويضا قياسيا لـ700 امرأة تعرضن للتحرش من طبيب

2021/03/27 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت جامعة جنوب كاليفورنيا على دفع تعويض مادي قياسي قدره 852 مليون دولار أميركي لنساء تعرضن لاعتداء ات جنسية على يد طبيب نسائي كان يعمل الجامعة، وفقا لما ذكر موقع "إيه بي سي نيوز".

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