المباشرة بالخطة الامنية لتأمين الزيارة الشعبانية في كربلاء

2021/03/27 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة انتشار مفارزها مع باقي التشكيلات الامنية لتنفيذ خطة زيارة النصف من شعبان.

وقالت القيادة في بيان انه “ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت المستمرة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف منشعبان باشرت مفارز مديرية حماية المنشآت بنشر مفارزها الأمنية بالإشتراك مع باقي تشكيلات قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية“.

واضافت “فيما تم نصب السيطرات المؤقته والكمائن بغية المباشرة بتفتيش العجلات والأشخاص ومسك قاطع المسؤولية بالكامل لتنفيذ المهاموالواجبات الموكلة إليهم بكل دقة وإتقان حتى انتهاء الزيارة بأمن وأمان وعودة الزائرين الى ديارهم سالمين غانمين“.

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