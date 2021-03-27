2021/03/27 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب المستقل منصور البعيجي، اليوم السبت، عن السعي لاضافة فقرة جديدة في الموازنة، فيما اشار الى ان تقديم الدعم للقطاع الزراعي امر مهم.وقال البعيجي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “الغاء الديون المستحقة على الفلاحين من ابسط الامور التي على الحكومة والجهات المختصة تقديمها لدعم الفلاح العراقي الذي يعاني عدم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: سنعمل على الغاء الديون المستحقة على الفلاحين في موازنة العام الحالي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: سنعمل على الغاء الديون المستحقة على الفلاحين في موازنة العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).